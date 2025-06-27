В Татарстане количество безработных достигло 3 тысяч
По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана, количество вакансий, заявленных работодателями региона на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России», достигло 44,96 тысячи.
Наибольшая доля вакансий приходится на:
- Промышленность — 25,9% (11,7 тыс. рабочих мест);
- Строительство и ЖКХ — 11,4% (5,1 тыс. рабочих мест);
- Сферы здравоохранения, образования, науки, культуры и государственной службы — 10,7% (4,8 тыс. рабочих мест);
- Сферы продаж и бытового обслуживания, оказания услуг населению — 7,4% (3,3 тыс. рабочих мест);
- Транспорт — 5% (2,3 тыс. рабочих мест);
- Сельское хозяйство, экология и ветеринария — 1,8% (0,8 тыс. рабочих мест);
- Сфера информационных технологий, телекоммуникации и связи — 0,6% (0,3 тыс. рабочих мест);
- Межотраслевые профессии и специальности — 37,2% (16,7 тыс. рабочих мест).
При этом официально зарегистрированными безработными в Татарстане числятся 3 011 человек.
Показатель безработицы в России является одним из самых низких в мире, заявил президент Владимир Путин.
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