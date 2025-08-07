Минюст признал IHWO* и UNMODE* нежелательными организациями в России
IHWO* представляет собой международную сеть, она объединяет 160 языковых школ. UNMODE* занимается правами человека
Минюст России обновил список нежелательных организаций, добавив в него британскую «Всемирную организацию «Международный дом»* (IHWO) и грузинское движение за доступность правосудия «Анмуд»* (UNMODE).
- IHWO* представляет собой международную сеть, которая объединяет более 160 языковых школ и институтов подготовки преподавателей в более чем 50 странах. В организации используется «коммуникативный метод» обучения, который акцентирует внимание на взаимодействии студентов.
- Грузинское движение UNMODE* занимается правами человека и фокусируется на обеспечении доступа к правосудию для заключенных и бывших заключенных, особенно тех, кто сталкивается с проблемами зависимости от наркотиков.
Накануне Генпрокуратура России объявила, что деятельность немецкого фонда Розы Люксембург* признана нежелательной на территории страны.
* Включен в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
