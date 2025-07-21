Генпрокуратура признала фонд Розы Люксембург* нежелательным в России
Генпрокуратура России объявила, что деятельность немецкого фонда Розы Люксембург* признана нежелательной на территории страны.
Фонд, основанный в Германии в 1990 году, заявляет о своих целях как о политическом и общественном просвещении, а также о содействии международному взаимопониманию. Однако Генпрокуратура утверждает, что на самом деле фонд реализует проекты, направленные на формирование протестных настроений среди молодежи и дискредитацию российских властей.
По информации надзорного ведомства, фонд регулярно распространяет материалы от иностранных агентов и НПО, деятельность которых также признана нежелательной в России.
Напомним, что Йельский университет* и ряд других организаций признаны нежелательными в России.
Справка
* Включен в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
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