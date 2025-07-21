Генпрокуратура признала фонд Розы Люксембург* нежелательным в России

Фото: Екатерина Петрова

Генпрокуратура России объявила, что деятельность немецкого фонда Розы Люксембург* признана нежелательной на территории страны.

Фонд, основанный в Германии в 1990 году, заявляет о своих целях как о политическом и общественном просвещении, а также о содействии международному взаимопониманию. Однако Генпрокуратура утверждает, что на самом деле фонд реализует проекты, направленные на формирование протестных настроений среди молодежи и дискредитацию российских властей.

По информации надзорного ведомства, фонд регулярно распространяет материалы от иностранных агентов и НПО, деятельность которых также признана нежелательной в России.

Напомним, что Йельский университет* и ряд других организаций признаны нежелательными в России.



Анастасия Фартыгина