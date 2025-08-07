Китайский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхай Дрэгонс»

Китайский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), изменил свое название на «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщила пресс-служба команды.

— Новая эра, новые мы, — говорится в официальном заявлении клуба.

«Шанхай Дрэгонс» выступает в КХЛ с сезона 2016/17, но лишь однажды смог пробиться в плей-офф — в своем дебютном сезоне, где проиграл магнитогорскому «Металлургу» (1—4).

С 2020 года команда проводила свои домашние игры в Мытищах из-за пандемии коронавируса, а в новом сезоне вернется в Санкт-Петербург, где будет играть на «СКА-Арене». Первый матч сезона 2025/26 пройдет 6 сентября против местного СКА.

Напомним, что казанский ХК «Ак Барс» обыграл пекинский «Куньлунь Редстар» в Мытищах. Счет на конец игры составил 6:3. Победа стала третьей подряд для казанского клуба.

