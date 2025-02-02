«Ак Барс» обыграл «Кньлунь» со счетом 6:3

Казанский ХК «Ак Барс» обыграл пекинский «Кньлунь Редстар» в Мытищах. Счет на конец игры составил 6:3. Победа стала третьей подряд для казанского клуба.

В следующей игре казанцы встретятся с СКА в гостях.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» и «Куньлунь» встречались один раз. Казанцы дома разгромили соперника в ноябре прошлого года со счетом 5:0. Всего команды провели между собой 16 очных поединков, «Ак Барс» одержал в них 11 побед.



31 января «Ак Барс» победил в Тольятти «Ладу» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина в третий раз за сезон обыграла тольяттинцев.



Елизавета Пуншева