Татарстан занял 4% рынка производства беспилотников в России

В июле 2025 года число таких предприятий в России составило 607

Фото: Артем Дергунов

Татарстан вошел в число лидеров среди российских регионов по числу малых и средних предприятий (МСП), занятых в производстве БПЛА и их компонентов. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП, пишет ТАСС.

После корректировки ФНС реестра МСП в июле 2025 года число таких предприятий в России составило 607. Общее число производителей БАС в стране, включая крупный бизнес, достигает 858.

Наибольшее число производителей БАС и их компонентов зарегистрировано в Москве (27%), Московской области (9%), Санкт-Петербурге (8%), Самарской области (5%), Ростовской области и Татарстане (по 4%). Таким образом, Татарстан занимает 5-е место в стране по развитию этого направления.

Максим Кокунин / realnoevremya.ru

В целом по России наблюдается значительный рост сектора МСП, занимающегося производством беспилотников. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, после «очистки» реестра, рост числа малых и средних предприятий в сфере БПЛА составил порядка 15%, в то время как общая динамика роста сектора МСП достигла 3,3%.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что наблюдается не только количественное, но и качественное развитие сегмента. По его словам, на одну такую компанию приходится в среднем 16—17 сотрудников, что связано с растущим спросом, высокой адаптивностью малого бизнеса и развитием компетенций.

За три года почти каждый третий МСП-производитель беспилотников в России пользовался мерами господдержки, сумев привлечь более 1,4 млрд рублей с использованием инструментов Национальной гарантийной системы.

Рената Валеева