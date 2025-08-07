Житель Нижнекамска отдал мошенникам почти 5 млн рублей, поверив в «безопасный счет»

Для этого он оформил кредиты, закрыл свой вклад, снял наличные и даже продал автомобиль

Фото: Артем Дергунов

63-летний житель Нижнекамска стал жертвой сложной схемы телефонного мошенничества и лишился свыше 4,8 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Злоумышленник, сначала представившийся сотрудником «Энергосбыта», сообщил о необходимости замены электросчетчика и запросил код из СМС. Затем «сотрудник Роскомнадзора» убедил мужчину во взломе его учетной записи на «Госуслугах». После этого в дело вступил «сотрудник правоохранительных органов», напугав пенсионера уголовным делом. Завершающим этапом стал звонок от «сотрудника Росфинмониторинга», который убедил жертву в необходимости «исключить несанкционированное снятие денежных средств» и перевести деньги на спецсчет.

Поддавшись обману, мужчина, считая, что действует в целях собственной безопасности, перевел мошенникам свыше 4,8 млн рублей. Для этого он оформил кредиты, закрыл свой вклад, снял наличные и даже продал автомобиль.

Рената Валеева