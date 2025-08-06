МВД предупредило о новой схеме мошенничества с использованием пиратских фильмов

Злоумышленники пользуются популярностью пиратского контента и создают фейковые сайты

Фото: Реальное время

Мошенники начали использовать новую схему обмана, пряча фишинговые ссылки в файлах «субтитров» или «ИИ-переводчиков» для пиратских фильмов. Об этом пишет РИА «Новости».

Злоумышленники пользуются популярностью пиратского контента и создают фейковые сайты, каналы и боты, предлагая пользователям скачать «новинки» кино и сериалов. Под предлогом «утечек» и «бесплатного доступа» они распространяют вирусы, фишинговые ссылки и вредоносное программное обеспечение.

— Будьте осторожны, если вам предлагают скачать «субтитры», «ИИ-переводчики» или переходить по подозрительным ссылкам в Telegram и других мессенджерах, — предупреждают в МВД.

Правоохранительные органы призывают пользователей быть бдительными и скачивать фильмы и сериалы только из официальных источников, а также не переходить по подозрительным ссылкам и не загружать файлы из ненадежных источников.

Помимо этого, злоумышленники используют «цифровые подарки» для скрытой рекламы запрещенного контента, в том числе казино, наркошопов и экстремистских сайтов.



Рената Валеева