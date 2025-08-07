Новости общества

МВД объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

10:58, 07.08.2025

Информация об этом появилась в базе ведомства

Фото: взято с сайта kremlin.ru

МВД объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Информация об этом появилась в базе ведомства.

В карточке розыска указано лишь: «Разыскивается по статье УК». Конкретная статья Уголовного кодекса, по которой разыскивается экс-губернатор, не уточняется.

Причины объявления в розыск на данный момент остаются неизвестными.

Рената Валеева

