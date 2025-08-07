В Казани подростков мог сбить председатель Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев

Водитель фургона сбил троих детей на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия

Фото: Ринат Назметдинов

За рулем фургона Ford Transit, сбившего троих подростков на пешеходном переходе в Казани 5 августа, мог находиться председатель правления Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев. Это подтвердил источник «Реального времени».

Напомним, инцидент произошел на улице Боевой около 20:20. По версии следствия, водитель фургона сбил троих детей на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Двое пострадавших, 11-летняя девочка и мальчик, были госпитализированы.

Позже автомобиль был найден на улице Лесозаводской, а сам подозреваемый задержан. 55-летний Шиабиев признался, что управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Шиабиев — уроженец Казани. Он окончил Казанский химико-технологический институт и Казанский техникум народных художественных промыслов. С 2013 года занимал должность зампредседателя Союза художников РТ, а в 2020 году возглавил организацию. Работы Шиабиева находятся в собраниях музеев и галерей, а также в частных коллекциях.

В связи с произошедшим ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Прокуратура Татарстана взяла расследование под контроль.

Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал доклад по данному делу.

Рената Валеева