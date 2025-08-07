Бастрыкин затребовал доклад по делу о пьяном водителе, сбившем подростков в Казани

55-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на троих детей на пешеходном переходе

Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Казани, где пьяный водитель фургона Ford Transit сбил троих подростков на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

5 августа около 20:20 на улице Боевой в Казани 55-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на троих детей на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, два ребенка — 11-летняя девочка и мальчик — госпитализированы.

Следственными органами по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Вскоре после происшествия автомобиль был обнаружен на улице Лесозаводской, а подозреваемый задержан. Мужчина признался, что управлял фургоном в состоянии алкогольного опьянения.



Рената Валеева