В Казани возбуждено дело после наезда на детей на пешеходном переходе

В результате происшествия двое детей получили различные травмы и были госпитализированы

СУ Следкома по Татарстану возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по республике.

Инцидент произошел вечером 5 августа в Казани. На улице Боевой водитель автомобиля Ford Transit, двигаясь по пешеходному переходу, совершил наезд на трех детей в возрасте от 12 до 15 лет. После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия.

В результате происшествия двое детей получили различные травмы и были госпитализированы. В больнице им оказана квалифицированная медпомощь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).



Рената Валеева