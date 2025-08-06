В Казани возбуждено дело после наезда на детей на пешеходном переходе
В результате происшествия двое детей получили различные травмы и были госпитализированы
СУ Следкома по Татарстану возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по республике.
Инцидент произошел вечером 5 августа в Казани. На улице Боевой водитель автомобиля Ford Transit, двигаясь по пешеходному переходу, совершил наезд на трех детей в возрасте от 12 до 15 лет. После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия.
В результате происшествия двое детей получили различные травмы и были госпитализированы. В больнице им оказана квалифицированная медпомощь.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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