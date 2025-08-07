Уроженец Татарстана Сергей Рыжиков возглавил Международную космическую станцию
Церемония передачи командования сопровождалась вручением символического «ключа от станции» и ударом в рынду
Уроженец Татарстана, космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, принял командование Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Накануне Рыжиков официально принял командование МКС от астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониши.
В обязанности командира МКС входит:
- ответственность за выполнение программы полета;
- управление экипажем на российском и американском сегментах станции;
- информирование Центров управления полетами в Королеве и Хьюстоне в случае возникновения нештатных ситуаций.
Церемония передачи командования сопровождалась вручением символического «ключа от станции» и ударом в рынду. Для Рыжикова это уже третий космический полет. Он вместе с Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом находится на борту МКС с апреля 2025 года.
Космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков будет оставаться командиром МКС до своего возвращения на Землю в декабре.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».