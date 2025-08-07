Уроженец Татарстана Сергей Рыжиков возглавил Международную космическую станцию

Церемония передачи командования сопровождалась вручением символического «ключа от станции» и ударом в рынду

Уроженец Татарстана, космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, принял командование Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Накануне Рыжиков официально принял командование МКС от астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониши.

В обязанности командира МКС входит:

ответственность за выполнение программы полета;

управление экипажем на российском и американском сегментах станции;

информирование Центров управления полетами в Королеве и Хьюстоне в случае возникновения нештатных ситуаций.

Церемония передачи командования сопровождалась вручением символического «ключа от станции» и ударом в рынду. Для Рыжикова это уже третий космический полет. Он вместе с Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом находится на борту МКС с апреля 2025 года.

Космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков будет оставаться командиром МКС до своего возвращения на Землю в декабре.

Рената Валеева