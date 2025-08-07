Национальное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг АО Банк «Аверс» до уровня «A+|ru|»

Повышение обусловлено положительной динамикой собственного капитала, улучшением качества активов, ростом показателей ликвидности банка

Национальное рейтинговое агентство (НРА) повысило кредитный рейтинг АО Банк «Аверс» до уровня «A+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «стабильный».

Повышение кредитного рейтинга Банка «Аверс» до уровня «А+|ru|» обусловлено положительной динамикой собственного капитала, улучшением качества активов, ростом показателей ликвидности Банка, а также улучшением рентабельности деятельности.

Банк «Аверс» — входит в топ-50 кредитных организаций, занимает второе место среди банков республики по активам, капиталу, прибыли и вложениям в ценные бумаги. Банк имеет универсальную лицензию и специализируется на операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, а также кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов.

Подробную информацию о рейтингах и услугах Банка «Аверс» можно получить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

