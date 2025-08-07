Мошенники начали обманывать россиян при помощи поддельных писем от ГАИ

В письме размещена кнопка «оплатить сейчас», которая ведет на стороннюю интернет-страницу

Фото: Динар Фатыхов

МВД предупредило граждан о новой схеме мошенничества с использованием поддельных писем от Госавтоинспекции. Злоумышленники рассылают электронные сообщения, имитирующие уведомления о нарушениях ПДД, с целью кражи данных банковских карт или установки вредоносного ПО на устройства пользователей, передает ТАСС.

— Жертва получает сообщение по электронной почте или в мессенджере с текстом: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до 01.08». К письму прикреплен PDF-файл, оформленный под официальное постановление. Для большей убедительности в документе могут быть указаны реальное имя, номер автомобиля и другие персональные данные, — сообщили в МВД.

В письме размещена кнопка «оплатить сейчас», которая ведет на стороннюю интернет-страницу.

Мошенники начали использовать новую схему обмана, пряча фишинговые ссылки в файлах «субтитров» или «ИИ-переводчиков» для пиратских фильмов.

Рената Валеева