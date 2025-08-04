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Минобороны сообщило об ударах по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

13:01, 04.08.2025

В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты противника поражены

Минобороны сообщило об ударах по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ
Фото: скриншот из видео "Что такое ракетный комплекс "Кинжал"? с RuTube

Российские военные в понедельник нанесли групповой удар по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

— Сегодня <...> нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.

скриншот из видео "Что такое ракетный комплекс "Кинжал"? с RuTube

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в течение последних суток на территории страны несколько раз объявлялась воздушная тревога.

Рената Валеева

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