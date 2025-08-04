Минобороны сообщило об ударах по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ
В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты противника поражены
Российские военные в понедельник нанесли групповой удар по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
— Сегодня <...> нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в течение последних суток на территории страны несколько раз объявлялась воздушная тревога.
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