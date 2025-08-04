Мэр Казани об ограничении посещения спортплощадок для детей: «Не для этого тратили бюджетные средства»

Согласно решению антитеррористической комиссии, туда допускают только организованные детские группы

Фото: Максим Платонов

Мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» в мэрии призвал решить проблему пустующих спортплощадок. Он рассказал, что во время посещения Ново-Савиновского района обратил внимание на то, что в 11 утра на площадке никто не занимался.

— Мне ответили, что это решение антитеррористической комиссии: [возможен] допуск только организованных детских групп. <...> Где террористы и где наши дети? Не прикрывайтесь этими бумажками. Давайте отдельно рассмотрим. Где нужно, давайте какие-то нормативные документы менять, — заявил Ильсур Метшин.

По его словам, для поиска правильного решения необходимо межотраслевое взаимодействие. «Не пускать детей на площадки, потому что нет старшего — это бюрократия. Не для этого делали и тратили большое количество бюджетных денег», — подчеркнул мэр.

В этом году в Казани на территории учреждений образования построили пять универсальных спортивных площадок, рассказал на совещании директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы Казани Илья Коротихин. Они появились в спортивной школе «Смена», гимназии №14, а также школах №17, 120 и 22.

Галия Гарифуллина