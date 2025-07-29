КФУ и Институт развития образования Татарстана получили «штрафную» от Рособрнадзора
Ведомство указало на недопустимость нарушений обязательных требований и призвало учебные заведения принять меры для их соблюдения
Рособрнадзор объявил предостережения 40 вузам, включая Казанский федеральный университет и Институт развития образования Татарстана. Ведомство указало на недопустимость нарушений обязательных требований и призвало учебные заведения принять меры для их соблюдения.
Среди вузов, получивших предостережения, находятся Тульский государственный педагогический университет, Поволжский университет телекоммуникаций и информатики, а также Ярославский медицинский университет. Также в списке оказались аграрные университеты из Красноярска и Оренбурга и ряд медицинских учреждений.
Напомним, что бывшего директора Набережночелнинского филиала КФУ будут судить за получение взяток со студентов и служебный подлог.
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