Экс-главу Набережночелнинского филиала КФУ будут судить за взятки и подлог

По версии следствия, с сентября 2022 года по октябрь 2023 года мужчина брал со студентов деньги за сдачу сессии

Фото: Динар Фатыхов

Бывшего директора Набережночелнинского филиала КФУ будут судить за получение взяток со студентов и служебный подлог. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

По версии следствия, с сентября 2022 года по октябрь 2023 года мужчина на посту заведующего кафедрой экономической теории и экономической политики получал от студентов деньги за успешную сдачу зачетов и экзаменов. Оценки проставлялись автоматом, реальные знания учащихся не проверялись.

Кроме того, обвиняемый за деньги помогал в восстановлении отчисленных студентов.

Прокуратура города Набережные Челны утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 2 ст. 292 (служебный подлог), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).



Уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд Татарстана.

Дарья Сайфиева