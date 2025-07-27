Полузащитник «Рубина» Касра Тахери уходит в аренду в иранский «Пайкан»

«Пайкан Годс» вернулся в Про-лигу по итогам сезона-2024/25, после вылета годом ранее. Наивысшее достижение клуба в элите — пятое место в сезоне-2002/03

Полузащитник казанского «Рубина» Касра Тахери переходит в иранский клуб «Пайкан Годс» на правах аренды до конца сезона-2025/26. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Тахери присоединился к «Рубину» в феврале 2024 года, но за это время успел сыграть всего шесть матчей: две игры в Кубке России и четыре в Российской премьер-лиге. Несмотря на ограниченное игровое время, 18-летний игрок также вызывался в молодежную сборную Ирана.

«Пайкан Годс» вернулся в Про-лигу по итогам сезона-2024/25, после вылета годом ранее. Наивысшее достижение клуба в элите — пятое место в сезоне-2002/03.

Ранее Тахери не смог выехать в Россию. У игрока возникли проблемы с воинским призывом в Иране.

По информации Sport24, клуб поддерживает Тахери и находится с ним на постоянной связи. Ожидается, что вопрос с армией будет решен в ближайшее время и нападающий сможет присоединиться к команде.

Анастасия Фартыгина