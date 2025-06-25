Иранский футболист «Рубина» Касра Тахери до сих пор не может покинуть Иран

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий казанского «Рубина» Касра Тахери, недавно перешедший в клуб, испытывает трудности с выездом из Ирана. Об этом сообщил журналистам главный тренер команды Рашид Рахимов, пишет РИА «Новости».

По словам Рахимова, 18-летний футболист не может покинуть страну по определенным обстоятельствам. Тахери планирует попытаться добраться до Казани на сборы команды через Армению.

— Вы знаете, что сейчас происходит в Иране. Ему очень сложно выехать, он не может этого сделать по определенным обстоятельствам. Мы надеемся на то, что он вернется в свой город и уже оттуда сможет доехать до границы с Арменией, а это тысячи километров. Мы с ним на связи, должен скоро выехать, надеемся, скоро приедет, — отметил Рахимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Касра Тахери перешел в «Рубин» в феврале 2024 года. Дебют футболиста в составе казанского клуба состоялся 8 апреля в матче Российской премьер-лиги против «Оренбурга». С момента своего дебюта нападающий принял участие в шести матчах, не отметившись результативными действиями.

Рената Валеева