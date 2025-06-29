Нападающий «Рубина» Тахери задерживается в Иране из-за вопросов с призывом

Фото: Мария Зверева

Форвард казанского «Рубина» Касра Тахери до сих пор не смог выехать в Россию. У игрока возникли проблемы с воинским призывом в Иране, и сейчас он занимается оформлением необходимых документов.

По информации Sport24, клуб поддерживает Тахери и находится с ним на постоянной связи. Ожидается, что вопрос с армией будет решен в ближайшее время, и нападающий сможет присоединиться к команде.

Ситуация с призывом осложняется текущими событиями в регионе. Напомним, что 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, на что последовала ответная атака со стороны Исламской Республики. 23 июня президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности между Израилем и Ираном о перемирии, которое должно вступить в силу через 24 часа.

Анастасия Фартыгина