Автодилеры прогнозируют рост продаж автомобилей после снижения ключевой ставки

По прогнозам, ежемесячные продажи могут вырасти до 105—110 тыс. машин. Однако для более значительного роста рынка необходимо снижение ставки до 15—16%.

Фото: Артем Дергунов

Автодилеры ожидают увеличения продаж новых легковых автомобилей в России после снижения ключевой ставки Центробанком до 18%. По прогнозам, ежемесячные продажи могут вырасти до 105—110 тысяч машин. Однако для более значительного роста рынка необходимо дальнейшее снижение ставки до 15—16%.



Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф», подчеркнул: «Мы считаем, что это точно скажется позитивно на спросе, но не вызовет каких-то тектонических сдвигов. Вряд ли в месяц начнут продавать по 140—150 тыс. автомобилей, но стабильно по 105—110 тыс. — вполне».

Напомним, что Татарстан по итогам первого полугодия 2025 года закрепился в пятерке лидеров среди российских регионов по объему продаж новых легковых автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», за шесть месяцев в регионе было реализовано 23,8 тысячи новых машин, что составляет 4,5% от общероссийского рынка.



Анастасия Фартыгина