Татарстан вошел в топ-5 крупнейших авторынков России по итогам первого полугодия

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Республика Татарстан по итогам первого полугодия 2025 года закрепилась в пятерке лидеров среди российских регионов по объему продаж новых легковых автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», за шесть месяцев в регионе было реализовано 23,8 тысячи новых машин, что составляет 4,5% от общероссийского рынка.

Тем не менее, несмотря на высокую позицию, Татарстан столкнулся с более значительным падением рынка по сравнению со среднероссийскими и среднеприволжскими показателями. Продажи новых легковых автомобилей в республике снизились на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщил сооснователь и директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, на 15 регионов России приходится почти 60% всех продаж новых легковых автомобилей.

Регионы-лидеры и динамика рынка:

Москва остается безоговорочным лидером российского авторынка. На ее долю в первом полугодии пришлось 12,6% от общего объема продаж (около 67 тысяч штук), что демонстрирует снижение на 28%. На втором месте расположилась Московская область с долей в 7% и более 37 тысячами реализованных автомобилей. Здесь падение составило 29%. Суммарно Москва и область обеспечивают почти каждый пятый новый автомобиль, встающий на учет в России (19,8%). Санкт-Петербург занимает третье место с долей 5,9% и 31,5 тысячи проданных машин. Динамика продаж в Северной столице схожа с московской — снижение на 28%. Среди региональных рынков, не включающих столицы, лидирует Краснодарский край, занимающий четвертую строчку в общем зачете. Здесь реализовано 25,4 тысячи автомобилей, что составляет 4,8% рынка. Однако динамика продаж на юге России, включая Краснодарский край, оказалась хуже среднероссийской: снижение на 32%.

Реальное время / realnoevremya.ru

В других крупных регионах ПФО ситуация с продажами новых автомобилей выглядит несколько лучше. Так, в Самарской области (6-е место в общероссийском рейтинге) и Нижегородской области (8-е место) снижение уровня автопродаж составило всего 18%.

В целом по стране, по словам Целикова, в первой половине года чуть лучше авторынок чувствовал себя на Дальнем Востоке, где падение уровня продаж составило всего 19%. Однако общий объем продаж в ДФО невелик — 6,3 тысячи штук, что немногим более 1% от общероссийского рынка.

Рената Валеева