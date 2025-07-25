МВД отказалось от ограничений для водителей старше 60 лет

Напомним, что число ДТП с участием водителей старше 60 лет увеличилось на 25% с 2017 по 2024 год

Фото: Максим Платонов

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отменил план по ужесточению правил для водителей старше 60 лет. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Из проекта стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года исключили пункт, который касался водителей пожилого возраста. Это решение было принято с учетом мнения экспертов.

Ранее, 11 июля, в проекте упоминалось, что число ДТП с участием водителей старше 60 лет увеличилось на 25% с 2017 по 2024 год. Также отмечалось, что к 2030 году пожилые люди составят 25,8% населения, а к 2036 году — 27,7%. В связи с этим правительство планировало улучшить подход к проверке и адаптации таких водителей.

В России любой совершеннолетний, прошедший медицинское обследование и получивший водительские права, может управлять автомобилем. Лишить прав может только суд в зависимости от серьезности нарушения.

Водители должны проходить медосмотр раз в 10 лет, что может быть недостаточно для выявления заболеваний, мешающих вождению. Поправки в законы о безопасности дорожного движения и персональных данных были подготовлены еще в 2022 году, но не были реализованы.

Напомним, что в России наличие депрессии может привести к потере водительских прав, если это будет подтверждено медицинским диагнозом.



Анастасия Фартыгина