В России депрессия может стать причиной лишения водительских прав

Фото: Динар Фатыхов

В России наличие депрессии может привести к потере водительских прав, если это будет подтверждено медицинским диагнозом. Об этом рассказал юрист Тургунбой Зокиров из Московского государственного юридического университета.

По словам Зокирова, права могут быть отозваны по трем причинам:

истечение срока действия удостоверения;

наличие медицинских противопоказаний;

решение суда.

В случае с депрессией речь идет именно о медицинских противопоказаниях. Важно, какой диагноз поставит врач, так как не всякая депрессия является основанием для лишения прав.

Реальное время / realnoevremya.ru

— На сегодня управлять автомобилем запрещено только при диагнозах F32 («Депрессивный эпизод») и F33 («Рекуррентное депрессивное расстройство»). Например, диагноз F92.0 («Депрессивное расстройство поведения») не является противопоказанием, — уточнил юрист.

Также Зокиров подчеркнул, что некоторые антидепрессанты могут влиять на нервную систему, и в этом случае водить машину может быть опасно.

— Последствия для водителя наступят только в том случае, если депрессия выявлена во время обязательного медосмотра для получения или замены прав. Если же диагноз был установлен на обычном приеме у врача, это не повлияет на удостоверение, — добавил он.

Ранее сообщалось, что ГАИ теперь имеет право аннулировать уже выданные водительские права.

Анастасия Фартыгина