МЧС организует выплаты пострадавшим от взрыва газа в Саратове

Глава МЧС России заявил, что необходимо составить списки пострадавших и подготовить документы, которые подтвердят размер ущерба

Фото: Реальное время

Глава МЧС России Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты для пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове. Он сделал это заявление на оперативном совещании, проведенном на месте происшествия, пишет ТАСС.

Куренков заявил, что необходимо составить списки пострадавших и подготовить документы, которые подтвердят размер ущерба.

— Оперативно организовать выплату пострадавшим материальной помощи и компенсации за утрату имущества, — подчеркнул он.

Кроме того, министр поручил обеспечить круглосуточную охрану поврежденного дома. После проверки здания жители непострадавших квартир смогут получить доступ к своему жилищу, чтобы забрать важные документы и предметы первой необходимости.

Куренков также добавил, что Национальный центр управления в кризисных ситуациях должен координировать действия всех служб, задействованных в ликвидации последствий ЧС.

Напомним, что в результате взрыва в 10-этажном жилом доме в Саратове погибли три человека, в том числе ребенок, ведутся поиски возможных пострадавших под завалами. Предварительной причиной ЧП назван взрыв газа.

Анастасия Фартыгина