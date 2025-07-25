МЧС организует выплаты пострадавшим от взрыва газа в Саратове
Глава МЧС России заявил, что необходимо составить списки пострадавших и подготовить документы, которые подтвердят размер ущерба
Глава МЧС России Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты для пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове. Он сделал это заявление на оперативном совещании, проведенном на месте происшествия, пишет ТАСС.
Куренков заявил, что необходимо составить списки пострадавших и подготовить документы, которые подтвердят размер ущерба.
— Оперативно организовать выплату пострадавшим материальной помощи и компенсации за утрату имущества, — подчеркнул он.
Кроме того, министр поручил обеспечить круглосуточную охрану поврежденного дома. После проверки здания жители непострадавших квартир смогут получить доступ к своему жилищу, чтобы забрать важные документы и предметы первой необходимости.
Куренков также добавил, что Национальный центр управления в кризисных ситуациях должен координировать действия всех служб, задействованных в ликвидации последствий ЧС.
Напомним, что в результате взрыва в 10-этажном жилом доме в Саратове погибли три человека, в том числе ребенок, ведутся поиски возможных пострадавших под завалами. Предварительной причиной ЧП назван взрыв газа.
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