В Саратове в жилом доме взорвался газ
В результате происшествия погибло три человека, включая одного ребенка
В подъезде жилого дома в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого погибло три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
Угловой подъезд дома был разрушен с 7-го по 10-й этаж. Среди жертв ЧП есть ребенок.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».