В Саратове в жилом доме взорвался газ

В результате происшествия погибло три человека, включая одного ребенка

В подъезде жилого дома в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого погибло три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».



Угловой подъезд дома был разрушен с 7-го по 10-й этаж. Среди жертв ЧП есть ребенок.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Дарья Сайфиева