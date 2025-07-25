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В Саратове в жилом доме взорвался газ

12:00, 25.07.2025

В результате происшествия погибло три человека, включая одного ребенка

В подъезде жилого дома в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого погибло три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Угловой подъезд дома был разрушен с 7-го по 10-й этаж. Среди жертв ЧП есть ребенок.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Дарья Сайфиева

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