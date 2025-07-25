Таиланд ввел военное положение в приграничных с Камбоджей районах

Отношения между странами ухудшились после боестолкновений 28 мая, когда погиб камбоджийский военный

Таиланд объявил военное положение в восьми районах на границе с Камбоджей. Это решение касается семи районов в провинции Чантабури и одного в провинции Трат. Об этом сообщили тайские пограничники, а информация была опубликована на портале Khaosod.

Ситуация на границе накаляется: между военными Таиланда и Камбоджи продолжаются артиллерийские обстрелы.

— Столкновения происходят в 12 районах, — уточнил тайский чиновник.

В результате конфликта более 100 тыс. человек из четырех приграничных провинций были эвакуированы в почти 300 временных пунктов размещения.

Камбоджа созвала экстренное совещание с главами зарубежных дипмиссий в Пномпене для обсуждения эскалации. В то же время Министерство иностранных дел Таиланда выступило против участия третьих стран в урегулировании конфликта.

Отношения между странами ухудшились после боестолкновений 28 мая, когда погиб камбоджийский военный. 24 июля конфликт перешел в вооруженную фазу: Камбоджа применила системы залпового огня «Град», в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. В ответ Бангкок нанес авиаудар по позициям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, включая мирных жителей.

Основной причиной конфликта является храм Пхра Вихан, который стал предметом спора между странами. В 1904 году храм отошел Таиланду, но в 1907 году французские власти изменили его статус, отдав его Камбодже. В 1953 году тайские военные заняли храм, и переговоры между странами не привели к результату. Международный суд ООН постановил, что храм находится на территории Камбоджи, но Таиланд не признает это решение.

Камбоджа обвиняет Таиланд в начале эскалации конфликта, в то время как Бангкок призывает Пномпень взять на себя ответственность за инциденты и прекратить атаки на гражданские и военные объекты.

Анастасия Фартыгина