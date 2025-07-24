Трехдневный траур объявлен в Амурской области после крушения Ан-24

В связи с катастрофой возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна

Фото: Динар Фатыхов

В Амурской области объявлен трехдневный траур, с 25 по 27 июля, после крушения пассажирского самолета Ан-24, в результате которого погибли 48 человек. Губернатор региона Василий Орлов сообщил об этом в своем телеграм-канале.

— С прискорбием сообщаю: в авиакатастрофе Ан-24 в Тындинском округе, по предварительным данным, выживших нет, — подчеркнул Орлов. Он добавил, что по всей территории области будут приспущены флаги в память о погибших.

Самолет «Ангара» выполнял рейс из Благовещенска в Тынду и пропал с радаров, когда уходил на второй круг для посадки. На борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Позже обломки самолета были найдены в 15 километрах от Тынды, в месте, где был потерян контакт.

В связи с катастрофой возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Также создана правительственная комиссия под руководством министра транспорта Андрея Никитина для расследования причин крушения и ликвидации последствий.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал комиссию для ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде в Амурской области.



Анастасия Фартыгина