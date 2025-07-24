Мишустин собрал комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде

Комиссию возглавил министр транспорта России Андрей Никитин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал комиссию для ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Комиссию возглавил министр транспорта России Андрей Никитин, который вылетит к месту катастрофы в ближайшее время по поручению Михаила Мишустина вместе с главой Росавиации Дмитрием Ядровым.

В состав специальной комиссии также включены руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов и представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда.



Напомним, утром 24 июля во время захода на посадку в аэропорт Тында самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров. На борту находилось 42 пассажира, включая пятерых детей.

Спасатели отправились на поиски пропавшего самолета и обнаружили его обломки. Воздушное судно разбилось в нескольких километрах от аэропорта Тынды.

В пресс-службе правительства России отметили, что родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь и выплачены соответствующие компенсации.



Дарья Сайфиева