Обломки пропавшего самолета Ан-24 нашли в Амурской области
Он разбился в 15 км от Тынды в Амурской области
Обломки пропавшего пассажирского самолета Ан-24 нашли в 15 км от Тынды в Амурской области. Об этом сообщает РБК.
На борту самолета находилось 43 пассажира, включая шесть членов экипажа и пять детей.
Ранее спасатели отправились на поиски воздушного судна. Отмечалось, что перед вылетом рейс был задержан в связи с плохими погодными условиями.
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