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Обломки пропавшего самолета Ан-24 нашли в Амурской области

09:52, 24.07.2025

Он разбился в 15 км от Тынды в Амурской области

Обломки пропавшего пассажирского самолета Ан-24 нашли в 15 км от Тынды в Амурской области. Об этом сообщает РБК.

На борту самолета находилось 43 пассажира, включая шесть членов экипажа и пять детей.

Ранее спасатели отправились на поиски воздушного судна. Отмечалось, что перед вылетом рейс был задержан в связи с плохими погодными условиями.

Дарья Сайфиева

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