«Диагноз подтвержден комиссией РКБ»: суд Казани снова рассмотрит вопрос о вольной для экс-главы КирМоса

Материал рассмотрит другой судья Советского суда Казани

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», завтра в Советском райсуде Казани состоится неурочное заседание по мере пресечения для обвиняемого Сергея Миронова. Рассматривающая его дело судья Ирина Сухова 21 июля ушла в совещательную комнату, однако в суд поступил результат заключения медкомиссии, которая подтвердила — диагноз Миронова препятствует его содержанию под стражей.

«Диагноз «остеонекроз» подтвержден комиссией врачей РКБ из пяти человек, включая и. о. главного врача, невролога и травматолога-ортопеда. Причем этот документ был готов еще 21 июля, и начальник медсанчасти СИЗО привозил его в Советский суд во время прений. По некоторым данным, он ознакомил с документом сотрудника суда, однако приобщать его не стали», — сообщили «Реальному времени» адвокаты обвиняемого Рамиль Ахметгалиев и Николай Соколов, отмечая, что документ от УФСИН по РТ был подан в канцелярию суда в тот же день, 21 июля.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, на том заседании защитники просили суд возобновить следствие и отложить рассмотрение дела, чтобы приобщить важное для обвиняемого заключение. Ранее они настаивали на немедленном изменении меры пресечения, после вступления в силу с 5 июля 2025 года поправок к постановлению правительства о перечне заболеваний подозреваемых и обвиняемых, препятствующих избранию и продлению самой суровой меры пресечения. Тогда суд на месте ходатайство отклонил, сославшись, что ранее избранный арест продлен до 18 августа и решение о продлении утверждено вышестоящей инстанцией.

По данным «Реального времени», внеочередное ходатайство со ссылкой на новые обстоятельства будет рассматривать другой судья Советского райсуда Казани.

Приговор по делу Миронова может быть оглашен 31 июля. Прокуроры требуют посадить его на 8 лет в колонию общего режима по четырем эпизодам превышения и злоупотребления полномочиями, подсудимый и его защитники настаивают на невиновности и оправдании. Тем временем Верховный суд Татарстана уже вынес решение об обращении в доход государства активов семьи обвиняемого на 437 млн рублей.