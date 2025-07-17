«К позиции потерпевших — отнестись критически»: прокуратура просит посадить экс-главу КирМоса на 8 лет

Фото: Динар Фатыхов

В Советском райсуде Казани сегодня стартовали прения по уголовному делу бывшего главы двух районов Сергея Миронова. Гособвинители просили признать его виновным в трех превышениях и одном злоупотреблении полномочиями и наказать реальным сроком в 8 лет колонии общего режима с лишением права в течение трех лет занимать должности на государственной и муниципальной службе, сообщает журналист «Реального времени».

«Вы в своем уме?» — закричала супруга обвиняемого, услышав предлагаемый срок.

Сам Миронов, напомним, вину отрицал с первых дней. Вчера на допросе он признался лишь в том, что подписал один из служебных документов, не глядя и не зная о том, что вступает в конфликт интересов, поскольку бумага касается проведения работ в помещениях его матери.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«К доводам подсудимого о невиновности, полагаю, необходимо отнестись критически. Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей не установлено, — обратился к суду прокурор Айрат Ибрагимов. — К позиции представителей потерпевших — администрации двух районов и МУП — о том, что их организациям не причинен ущерб, также просим отнестись критически. Ущерб подтверждается справками».

В качестве смягчающих обстоятельств гособвинители предложили учесть состояние здоровья подсудимого и его близких, наличие четырех несовершеннолетних детей, награды, положительные характеристики и добровольное возмещение ущерба по первому и третьему эпизодам.

Напомним, на старте расследования Миронову предъявляли претензии в мошенническом хищении бюджетных средств, один из его бывших водителей даже оказался в СИЗО по такому же обвинению. Но позже в СК пришли к выводу: увода денег не было, была незаконная схема оплаты за работу сверх норматива. В итоге по водителям, давшим показания против руководителя, дела прекратили.

Три эпизода обвинения экс-главы КирМоса в превышении полномочий с тяжкими последствиями и ущербом в 2,6 млн рублей связаны с эксплуатацией служебного авто, закрепленного исполкомом города за администрацией двух районов. Машина использовалась для поездок ныне обвиняемого и обслуживалась муниципальным хозяйственно-транспортным управлением. В этом управлении трудился Златковский, который возил главу начиная с сентября 2016-го.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Эпизод 1. 787,2 тысячи для мадам Златковской (октябрь 2017-го — август 2020-го) . Как полагают силовики, не позднее 2 октября 2017 года Миронов дал незаконное указание ныне покойному директору МУП «Дорожно-ремонтное эксплуатационное управление» Карапузову о фиктивном трудоустройстве жены своего водителя с выплатой ей 15 тысяч рублей в месяц. За три года, которые Екатерина Златковская числилась в штате дорожной рабочей, городская казна стала беднее на 787,2 тысячи рублей (603,7 тысячи ушли на карту в качестве зарплаты, остальное — на налоги и обязательные страховые выплаты), что, по версии обвинения, повлекло еще и подрыв авторитета муниципальной власти. Важный момент — выплаты от ДРЭУ мадам Златковская получала дольше, чем ее муж возил Миронова. Пока не написала заявление об увольнении по собственному.

. Как полагают силовики, не позднее 2 октября 2017 года Миронов дал незаконное указание ныне покойному директору МУП «Дорожно-ремонтное эксплуатационное управление» Карапузову о фиктивном трудоустройстве жены своего водителя с выплатой ей 15 тысяч рублей в месяц. За три года, которые Екатерина Златковская числилась в штате дорожной рабочей, городская казна стала беднее на 787,2 тысячи рублей (603,7 тысячи ушли на карту в качестве зарплаты, остальное — на налоги и обязательные страховые выплаты), что, по версии обвинения, повлекло еще и подрыв авторитета муниципальной власти. Важный момент — выплаты от ДРЭУ мадам Златковская получала дольше, чем ее муж возил Миронова. Пока не написала заявление об увольнении по собственному. Эпизод 2. 962 тысячи за помощь брата и друга (февраль 2020-го — март 2024-го). Уже в феврале 2020-го на служебном авто главы КирМоса ездил Альберт Шарапов, а доплаты в 15 тысяч за ненормированный график приходили его брату Эмилю, которого через Карапузова фиктивно устроили в ДРЭУ водителем служебного «Форда Мондео», считают в СК и прокуратуре. Когда Эмиль уволился, его место в мае 2022-го также фиктивно занял Валерий Зайчиков, о чем в ходе следствия рассказывал Альберт Шарапов. Он признавался — лично заполнял за брата и друга путевые листы о якобы совершенных поездках, представлял их в администрацию, а затем в МУП. По версии силовиков, делал он это по указанию Миронова. Причем последнему инкриминируют еще подписание актов выполненных работ в период трудоустройства Зайчикова по муниципальным контрактам между администрацией и ДРЭУ на содержание и обслуживание того самого «Форда».

По подсчетам силовиков, чистые выплаты за отсутствие работы Эмиля и Валерия за четыре года составили 962 тысячи (738 тысяч в качестве зарплаты, остальное — обязательные отчисления по линии ФНС и трех фондов). А с учетом того, что ДРЭУ начисляло зарплату этим водителям из средств муниципального контракта, статус потерпевшего по данному эпизоду получила сама администрация КирМоса.

Эпизод 3. 880 тысяч за папу-«дворника» (август 2021 — февраль 2024-го). Отдельным эпизодом превышения полномочий следствие считает историю с трудоустройством дворником в МУП «ДРЭУ» Рустема Шарапова — отца водителя главы КирМоса, без фактического выполнения этих обязанностей. Схема та же, по версии силовиков, директор МУП Карапузов в августе 2021-го выполнил незаконное указание Миронова, вследствие чего до 21 февраля 2024-го ДРЭУ выплатило за Шарапова-старшего почти 880 тысяч рублей (из них 674,7 тысячи в качестве зарплаты). «При этом ни Альберт Шарапов, ни Рустем Шарапов в указанный период в качестве дворников «ДРЭУ Кировского района Казани» не работали», — подчеркивали на прошлом заседании прокуроры.

Отдельным эпизодом превышения полномочий следствие считает историю с трудоустройством дворником в МУП «ДРЭУ» Рустема Шарапова — отца водителя главы КирМоса, без фактического выполнения этих обязанностей. Схема та же, по версии силовиков, директор МУП Карапузов в августе 2021-го выполнил незаконное указание Миронова, вследствие чего до 21 февраля 2024-го ДРЭУ выплатило за Шарапова-старшего почти 880 тысяч рублей (из них 674,7 тысячи в качестве зарплаты). «При этом ни Альберт Шарапов, ни Рустем Шарапов в указанный период в качестве дворников «ДРЭУ Кировского района Казани» не работали», — подчеркивали на прошлом заседании прокуроры. Эпизод 4. Разрешенная главой КирМоса перепланировка под «Пятерочку». По последнему эпизоду дела Миронову предъявляют злоупотребление полномочиями из корыстной и иной заинтересованности. По версии следствия, мать обвиняемого еще в августе 2018-го сдала ООО «Агроторг» три своих помещения на 489 «квадратов» в новостройке на улице Комсомольской, за парком «Кырлай», где к ноябрю того же года провели ремонт с самовольной перепланировкой и открыли магазин сети «Пятерочка». А в июле 2020-го Миронов, как глава районов, дал добро на эту же перепланировку, тем самым узаконив ее задним числом. Между тем на тот момент для такого одобрения требовался протокол общего собрания собственников жилья, ведь часть работ затронула общедомовое имущество и конструкции дома — для разгрузки товара из оконного проема сделали дверной.

О том, какие показания в суде дал сам отставной чиновник, почему он связывает свое преследование с гражданским иском на 425 млн рублей и в чем винит себя, — в репортаже «Реального времени».



Ирина Плотникова