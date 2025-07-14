«Его болезни включили в перечень правительства РФ»: суд Казани отклонил доводы о вольной экс-главы КирМоса

Адвокаты обвиняемого экс-чиновника Казани ссылались на обновления в правительственном перечне диагнозов, препятствующих посадке

Фото: Динар Фатыхов

С ходатайством о немедленном освобождении бывшего главы двух районов Казани Сергея Миронова выступили сегодня его адвокаты. Главным основанием стали вступившие в силу 5 июля дополнения к постановлению Правительства РФ о перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию подозреваемых и обвиняемых под стражей, впрочем, суд доводы защиты отклонил, сообщает журналист «Реального времени».

В своем ходатайстве адвокаты Рамиль Ахметгалиев и Николай Соколов в Советском райсуде Казани указали на факт — в обновленном перечне оказались два заболевания, ранее выявленные у их подзащитного, — артроз тазобедренного сустава и остеонекроз. Они просили изменить бывшему главе КирМоса содержание под стражей более мягкой мерой пресечения — домашним арестом, запретом определенных действий, подпиской о невыезде.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сам обвиняемый Сергей Миронов позицию защитников поддержал. Ранее он рассказывал — у врачей ФСИН нет возможности лечить его, а их коллеги из РКБ подтверждают — болезнь тазобдренных суставов прогрессирует, требуется оперативное вмешательство. «Я не сделал ничего такого, чтобы ко мне было такое жестокое отношение», — заявлял арестованный. Еще до водворения под стражу он мог передвигаться лишь на костылях.

В свежей справке из СИЗО медработники пенитенциарной системы прямо указывают — назначенное лечение этого арестанта не может проводиться ввиду отсутствия специалиста и необходимой медицинской аппаратуры.

Также адвокаты сообщили о выявленном защитой дефекте в обвинении Миронову по двум эпизодам пункта «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Поскольку указанный в пункте «е» квалифицирующий признак преступления появился в Уголовном Кодексе РФ лишь в июле 2022 года. А по версии силовиков, незаконные указания о фиктивном трудоустройстве родственников и знакомого водителей служебного авто Миронова для выплаты самим водителям «надбавок за сверхурочные» глава давал директору МУП «ДРЭУ Кировского района» до этой даты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Назаконно вмененным защита считает и пункт «в» части статьи 286 УК — о том, что превышение полномочий имело тяжкие последствия. О таковых не заявляла даже потерпевшая сторона, подчеркивают адвокаты, полагая, что выплата зарплат четырем подставным сотрудникам на позициях дорожных рабочих и дворников не могла повлечь тяжких последствий в виде нарушения нормальной работы организации с оборотом в сотни миллионов рублей.

Представители прокуратуры на заседании возражали против более мягкой меры пресечения Миронову. И суд, совещаясь на месте, отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, Сергея Миронова обвиняют по четырем эпизодам должностных преступлений с заявленным ущербом в сумме 2,6 млн рублей, из которых непогашенными остаются 962 тысячи. Три эпизода в превышении полномочий с тяжкими последствиями связаны как раз с незаконной схемой оплаты внеурочного труда водителей служебной машины обвиняемого.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По четвертому эпизоду дела Миронову предъявляют злоупотребление полномочиями из корыстной и иной заинтересованности. По версии следствия, мать обвиняемого еще в августе 2018-го сдала ООО «Агроторг» три своих помещения на 489 «квадратов» в новостройке на улице Комсомольской, за парком «Кырлай», где к ноябрю того же года провели ремонт с самовольной перепланировкой и открыли магазин сети «Пятерочка». А в июле 2020-го Миронов, как глава районов, дал добро на эту же перепланировку, тем самым узаконив ее задним числом. Между тем на тот момент для такого одобрения требовался протокол общего собрания собственников жилья, ведь часть работ затронула общедомовое имущество и конструкции дома — для разгрузки товара из оконного проема сделали дверной.

Вину подсудимый полностью отрицает. Параллельно в Верховном суде РТ рассматривается гражданский иск прокуратуры к Миронову и его родственникам об обращении в доход государства активов на 425 млн рублей.