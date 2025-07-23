За январь — май 2025 года Татарстан посетило более 1,7 млн туристов
Турпоток республики увеличился на 34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
За январь — май 2025 года Татарстан посетило более 1,7 млн туристов. Об этом сообщает Татарстанстат.
Отмечается, что турпоток республики увеличился на 34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Также за первое полугодие выросла посещаемость туристических центров на 3,5 млн человек. Казанский кремль за это время посетили более 2,1 млн человек, а остров-град Свияжск — 733 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие столицу Татарстана посетило более 2,3 млн человек. Загрузка отелей перед началом майских праздников в Казани в этом году составила 85% номеров.
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