За январь — май 2025 года Татарстан посетило более 1,7 млн туристов

Турпоток республики увеличился на 34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Фото: Артем Дергунов

За январь — май 2025 года Татарстан посетило более 1,7 млн туристов. Об этом сообщает Татарстанстат.

Отмечается, что турпоток республики увеличился на 34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



Также за первое полугодие выросла посещаемость туристических центров на 3,5 млн человек. Казанский кремль за это время посетили более 2,1 млн человек, а остров-град Свияжск — 733 тыс. человек.



Ранее сообщалось, что за первое полугодие столицу Татарстана посетило более 2,3 млн человек. Загрузка отелей перед началом майских праздников в Казани в этом году составила 85% номеров.



Дарья Сайфиева