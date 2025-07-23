Казань заняла второе место в рейтинге городов с самым ярким архитектурным кодом
Столица Татарстана уступила лишь Санкт-Петербургу
Казань стала второй в рейтинге городов России с самым ярким архитектурным кодом. Об этом сообщается в совместном исследовании «Урбан Хаб» и центра НАФИ.
Авторы назвали Казань ярким примером интеграции культурного кода и современного девелопмента. Отмечается, что архитектура города способствует привлечению туристов и увеличению числа важных событий, которые проводятся в столице Татарстана.
Также более 75% горожан считают облик города уникальным.
Казань в рейтинге уступила лишь Санкт-Петербургу, который оценили выше всех остальных городов по уровню комфорта, эстетичности и узнаваемости архитектурного стиля.
Третье место в топе занял Екатеринбург, а четвертое — Калининград.
Ранее Казань заняла третье место по популярности среди городов-миллионников для летнего отдыха.
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