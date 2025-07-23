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Казань заняла второе место в рейтинге городов с самым ярким архитектурным кодом

13:59, 23.07.2025

Столица Татарстана уступила лишь Санкт-Петербургу

Казань заняла второе место в рейтинге городов с самым ярким архитектурным кодом
Фото: Динар Фатыхов

Казань стала второй в рейтинге городов России с самым ярким архитектурным кодом. Об этом сообщается в совместном исследовании «Урбан Хаб» и центра НАФИ.

Авторы назвали Казань ярким примером интеграции культурного кода и современного девелопмента. Отмечается, что архитектура города способствует привлечению туристов и увеличению числа важных событий, которые проводятся в столице Татарстана.

Также более 75% горожан считают облик города уникальным.

Казань в рейтинге уступила лишь Санкт-Петербургу, который оценили выше всех остальных городов по уровню комфорта, эстетичности и узнаваемости архитектурного стиля.

Третье место в топе занял Екатеринбург, а четвертое — Калининград.

Ранее Казань заняла третье место по популярности среди городов-миллионников для летнего отдыха.

Дарья Сайфиева

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