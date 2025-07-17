Казань вошла в тройку самых популярных городов-миллионников для летнего отдыха
Казань заняла третье место по популярности среди городов-миллионников для летнего отдыха в 2025 году, уступив лишь Санкт-Петербургу и Москве. Об этом свидетельствуют данные анализа заявок на долгосрочную аренду, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Согласно исследованию, летом 2025 года популярность отдыха в городах-миллионниках увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом. Туристы, предпочитающие «огни большого города», выбирают крупные центры с развитой инфраструктурой, большим количеством магазинов, кафе, ресторанов, театров и других развлечений.
Распределение туристических заявок на долгосрочную аренду в городах-миллионниках выглядит следующим образом:
- Санкт-Петербург — 37%;
- Москва — 19%;
- Казань — 9%.
Средняя стоимость ночи и продолжительность поездки в Казань составила 5549 рублей за 3 ночи.
Казань закрепилась в пятерке городов-лидеров, которые стали наиболее востребованными у россиян в августе.
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