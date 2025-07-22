Бюджет на дорожные работы в Татарстане увеличили на 8,8 млрд рублей

Самым масштабным проектом станет ремонт проезжей части Большого Казанского кольца

Кабинет министров Татарстана увеличил бюджет на дорожные работы в 2025 году с 39,1 млрд до 47,9 млрд рублей. Соответствующее постановление, принятое 19 июля, опубликовано на сайте правовой информации.

Самым масштабным проектом станет ремонт проезжей части Большого Казанского кольца от 3-й транспортной дамбы до улицы Братьев Касимовых в Советском районе, стоимость которого оценивается в 1,7 млрд рублей.

Предварительные объемы финансирования на 2026 и 2027 годы составят 41,9 млрд и 46,4 млрд рублей соответственно.

В перечень работ по текущему ремонту включены капитальный ремонт перекрестка Саид-Галеева и Кремлевской набережной (322 млн рублей), а также капремонт тротуара от улицы Тихорецкой до улицы Технической, включая проектно-изыскательские работы (7,9 млн рублей).

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирована реконструкция моста Горьковского шоссе, которая затронет улицы Болотникова, Фрунзе, Залесную и участок от Музыкальной до трассы М-7 «Волга». Стоимость работ оценивается в 132,9 млн рублей. По этому же нацпроекту будут отремонтированы Романовский мост на Булаке (22,3 млн рублей) и путепровод на улице Достоевского (53,2 млн рублей).

Кроме того, в Казани планируется отремонтировать 127 участков дорог на общую сумму 3,3 млрд рублей. Среди наиболее дорогостоящих проектов — ремонт улиц Вишневой и Локаторной в Новой Сосновке (100 млн рублей), улицы Мусы Бигиева в жилом массиве Северный (105,6 млн рублей) и улицы Крутовской в Приволжском районе (147 млн рублей).



Рената Валеева