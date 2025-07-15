В Казани реорганизуют перекресток у Кремлевской набережной из-за Tatar Su

В Казани будет проведен капитальный ремонт и реорганизация дорожного движения на перекрестке улицы Саид-Галеева и Кремлевской набережной. Стоимость работ составит 322 млн рублей, соответствующий тендер размещен на сайте «Госзакупки». Реорганизация связана со строительством пляжного комплекса Tatar Su у Кировской дамбы.

Подрядчик будет выбран через открытый конкурс. Срок выполнения работ — 20 ноября 2025 года.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», средства будут выделены из бюджета Республики Татарстан. Наибольшая часть средств пойдет на ремонт автодороги (139,8 млн рублей), сети связи (38,9 млн рублей) и ремонт трамвайных путей (29,7 млн рублей).

В рамках работ планируется укладка и переустройство трамвайных путей, а также демонтаж участка трамвайного пути. На пересечении улицы Саид-Галеева и Кремлевской набережной, а также на пересечении улицы Саид-Галеева и Ташаяк будут установлены светофоры. Также планируется обустройство дороги, установка пешеходных заграждений, дорожных знаков, дорожной разметки и монтаж наружного освещения.

Напомним, что проект создания пляжного комплекса Tatar Su с отелем, пляжной зоной и банями в районе Кировской дамбы поддержал глава Татарстана Рустам Минниханов. На участке в 3,3 га планируется создать единое пространство с двумя открытыми бассейнами с шезлонгами по всей территории и игровыми площадками.

Рената Валеева