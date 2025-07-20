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Россиян предложили освобождать от НДФЛ при долгосрочных инвестициях в ценные бумаги

16:58, 20.07.2025

Это поможет привлечь инвестиции населения после снижения ставок по вкладам, считает депутат Госдумы

Россиян предложили освобождать от НДФЛ при долгосрочных инвестициях в ценные бумаги
Фото: Динар Фатыхов

При долгосрочном инвестировании россиянами в ценные бумаги налогообложение таких граждан должно быть льготным, в том числе с возможностью освобождения от НДФЛ, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению депутата это поможет привлечь средства населения после снижения ставок по вкладам и последующего оттока депозитных средств

— Мы сейчас работаем над тем, чтобы было интересно вкладываться в цифровые финансовые активы. Для этого надо налоговое законодательство поменять, — отметил он.

В Татарстане ранее создали республиканскую межведомственную комиссию по борьбе с задолженностями по зарплате.

Дарья Сайфиева

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ЭкономикаОбщество

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