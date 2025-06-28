Путин встретился с сыном главы Чечни Адамом Кадыровым
Неофициальная встреча прошла в Москве
Президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни, секретарем Совбеза республики Адамом Кадыровым в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, Айшат Кадырова, сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова.
Позже сам глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что российский лидер поздравил его с женитьбой третьего сына.
Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца Рамзана Кадырова. С ноября 2023 года Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы региона.
Его послужной список включает многочисленные награды. В октябре 2023 года Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 года ему вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров является кавалером многих других наград.
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