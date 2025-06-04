В Татарстане создали комиссию для борьбы с долгами по зарплате

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане создали республиканскую межведомственную комиссию по борьбе с задолженностями по заработной плате. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Новая комиссия сможет запрашивать у работодателей информацию о долгах по зарплате, выяснять причины их возникновения и проводить разъяснительную работу с сотрудниками об их трудовых правах.

Состав комиссии утвердит правительство республики, в него войдут представители различных органов исполнительной власти региона. К работе комиссии также могут быть привлечены сотрудники прокуратуры и СУ СК РФ по Татарстану по приглашению председателя комиссии, первого вице-премьера Рустама Нигматуллина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заместителями председателя назначены министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова и ее первый заместитель Рустем Валиуллов. В состав комиссии также вошли замминистра финансов Алла Анфимова, первый замминистра экономики Олег Пелевин, первый замруководителя ГУ ФССП Альберт Ибятуллин и другие должностные лица.

Татарстан показывает положительную динамику на рынке труда по итогам первого квартала 2025 года. Уровень безработицы в регионе составляет всего 1,7%.

Рената Валеева