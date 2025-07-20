Минниханов проверил, как идут уборочные работы на полях Татарстана

В частности, раис Татарстана посетил Аксубаевский район

Фото: предоставлено пресс-службой раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня проводит оценку уборочных работ на полях в республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Как сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана, Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Аксубаевский район. Общая посевная площадь в районе составляет 78,9 тыс. га. В их числе 44,2 тыс. га яровые, 22,5 тыс. га — озимые.

Раису продемонстрировали беспилотные системы опрыскивания и десикации

полей агродронами.

Он поблагодарил сельчан за активную работу и хорошие показатели в вопросах сельского хозяйства, но обратил внимание на необходимость развивать животноводство в районе и увеличить поголовье скота.

Напомним, уборочные работы в Татарстане начали 14 июля. В этом году площади посадки составляют 1,27 млн га.

Сегодня уборка зерна ведется в 30 районах Татарстана, для этой работы используют 340 комбайнов.

Дарья Сайфиева