Уборка зерна ведется в 30 районах Татарстана

Для этой работы используют 340 комбайнов

Фото: Алексей Вангаев

Сегодня уборка зерна ведется в 30 районах Татарстана, для этой работы используют 340 комбайнов. Всего в распоряжении у республики имеется 3,2 тыс. комбайнов, сообщил на совещании в Доме правительства глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

— Важно провести все работы в установленные сроки с соблюдением соответствующих технологий. Необходимый для этого парк комбайнов и сушильных комплексов в республике имеется. Кроме того, следует рассмотреть привлечение техники и мехотрядов из других регионов, — подчеркнул раис Татарстана Рустам Минниханов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Он напомнил, что уборка зерновых должна быть завершена к августу, и призвал не забывать о формировании будущего урожая. Планируется засеять 500 тыс. га, в том числе 474 тыс. га зерновых.

Особое внимание татарстанский лидер призвал обратить на соблюдение техники безопасности, условия труда работников, обеспечение их своевременным качественным питанием, а также на достойную оплату труда.

Напомним, уборку озимых зерновых культур в Татарстане начали 14 июля. В этом году уборочные площади составляют 1,27 млн га.

Галия Гарифуллина