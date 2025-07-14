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В Татарстане начали уборку озимых зерновых культур

17:35, 14.07.2025

В этом году уборочные площади составляют 1,27 млн га

В Татарстане начали уборку озимых зерновых культур
Фото: Реальное время

В Татарстане начали уборку озимых зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

В этом году уборочные площади составляют 1,27 млн га. Первыми уборку начали в Буинском, Алексеевском и Спасском районах.

Массовая уборка озимых в Татарстане начнется по мере созревания. Общий план по заготовке составляет 2,5 млн тонн. Зерно примут 38 элеваторов, вмещающих 2,4 млн тонн урожая.

Ранее сообщалось, что зерновые занимают 50% всех посевных площадей в республике.

Дарья Сайфиева

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