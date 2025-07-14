В Татарстане начали уборку озимых зерновых культур
В этом году уборочные площади составляют 1,27 млн га
В Татарстане начали уборку озимых зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.
В этом году уборочные площади составляют 1,27 млн га. Первыми уборку начали в Буинском, Алексеевском и Спасском районах.
Массовая уборка озимых в Татарстане начнется по мере созревания. Общий план по заготовке составляет 2,5 млн тонн. Зерно примут 38 элеваторов, вмещающих 2,4 млн тонн урожая.
Ранее сообщалось, что зерновые занимают 50% всех посевных площадей в республике.
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