Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав авиапассажиров в аэропорту Казани

Контроль усилен в связи с ограничениями, которые ввели в московских аэропортах

Фото: Максим Платонов

Приволжская транспортная прокуратура усиливает контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах региона, в том числе в аэропорту Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Такая мера принята в связи с ограничениями, которые были введены минувшей ночью в аэропортах Москвы.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений ряд рейсов на вылет и прилет в казанском аэропорту был задержан.

Дарья Сайфиева