Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав авиапассажиров в аэропорту Казани
Контроль усилен в связи с ограничениями, которые ввели в московских аэропортах
Приволжская транспортная прокуратура усиливает контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах региона, в том числе в аэропорту Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Такая мера принята в связи с ограничениями, которые были введены минувшей ночью в аэропортах Москвы.
Ранее сообщалось, что из-за ограничений ряд рейсов на вылет и прилет в казанском аэропорту был задержан.
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