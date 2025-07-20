В аэропорту Казани задерживается ряд рейсов на вылет и прилет

Два рейса в Москву отменили из-за ночных ограничений в аэропортах российской столицы

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В аэропорту Казани ряд рейсов задерживаются на вылет и прилет в казанском аэропорту, некоторые отменены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Отменены рейсы в Шереметьево — в 8:05 и 9:45 в связи с ограничениями, которые вводились ночью в московских аэропортах.

Самолет из Астаны задерживается на 9 часов — он прибудет в 15:25. Рейс из Алма-Аты перенесли на 16:15 вместо 6:55.

Из Казани в Астану самолет отправится только в 11:05 вместо 00:10. Из Еревана самолет прибудет в столицу Татарстана в 23:05 вместо 18:15.

На вылет задержали рейс в Екатеринбург — его перенесли с 8:20 на 11:00. Самолет в Саранск улетит в 15:00 вместо 19:00.



Также задержан рейс из Казани в Шереметьево, отправление планируется в 15:00. Также один самолет вылетит во Внуково в 13:00 вместо 9:00.

Ранее в Татарстане вводился режим беспилотной опасности. Его сняли в 08.10

Дарья Сайфиева