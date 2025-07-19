Вступил в силу новый пакет антироссийских санкций ЕС

Вступил в силу 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Это следует из документа, размещенного в официальном журнале Евросоюза.

Как передает РИА «Новости», в черный список попали 14 физлиц, в том числе гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, и 41 юрлицо. Санкциями также вводится запрет на транзакции с 22 банками, в частности с «Т-Банком», «Яндекс банком», «Сургутнефтегазбанком», банком «Зенит».

Под запрет попали операции, связанные с «Северными потоками», и импорт нефтепродуктов, сделанных из российского сырья и ввозимых из других стран (исключение — Канада, Норвегия, Швейцария, Британия, США). Кроме того, санкциями вводится автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть. В результате потолок цен на российскую нефть упадет примерно до $47,6 за баррель.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций вчера. Они станут «одними из самых жестких», отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в новом пакете санкций Кремль видит последовательную линию против Москвы.

— Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными. Мы выступаем против них,— сказал представитель Кремля.



Галия Гарифуллина