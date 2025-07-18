Песков прокомментировал новый пакет санкций ЕС против России

Кремль видит в них последовательную антироссийскую линию Европы, отметил пресс-секретарь президента РФ

Фото: Михаил Захаров

В новом пакете антироссийских санкций ЕС Кремль видит последовательную линию Европы против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными. Мы выступаем против них,— сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что 18-й пакет антироссийских санкций Европейского союза, согласованный представителями стран ЕС, включает в себя снижение потолка цен на нефть из России до примерно $47,6 за баррель.



18 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила о согласовании санкций.



Дарья Сайфиева