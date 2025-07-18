Песков прокомментировал новый пакет санкций ЕС против России
Кремль видит в них последовательную антироссийскую линию Европы, отметил пресс-секретарь президента РФ
В новом пакете антироссийских санкций ЕС Кремль видит последовательную линию Европы против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».
— Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными. Мы выступаем против них,— сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что 18-й пакет антироссийских санкций Европейского союза, согласованный представителями стран ЕС, включает в себя снижение потолка цен на нефть из России до примерно $47,6 за баррель.
18 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила о согласовании санкций.
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